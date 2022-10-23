體育

3港將戰輪椅劍擊U23世界賽 周朗浩重劍個人賽飲恨摘銀

【明報專訊】香港輪椅劍擊隊派出陳㬢（前排右起）、周朗浩、林雍嵐，出戰在巴西聖保羅舉行的IWAS輪椅劍擊U23世界賽，當中周朗浩昨於煞科日殺入男子A級及B級重劍個人賽決賽，以6：15不敵德籍劍手得銀牌。

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