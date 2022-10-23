傑志反勝闖銀牌4強 南區加時飲恨 鄭兆聰倡限各隊入籍兵數目

丹恩奴域戴帽 明加索夫埋齋

傑志在一周前港超以7：0大勝南區，兩隊昨再於旺角大球場交手。南區有杜度等守將傷癒復出，是役防線更緊密，以多人緊貼上仗連中三元的土庫曼國腳明加索夫，同時不乏反擊機會，半場互無紀錄。傑志下半場換入「黑山伊巴」丹恩奴域加強攻勢，但久攻不下，戰至78分鐘反被南區一次快速反擊，由翼鋒艾華突破防線打破僵局。南區尾段以銅牆鐵壁抵擋傑志圍攻，但在補時6分鐘最後一擊失守，被丹恩奴域在混戰中補射入空門，法定時間追成1：1，需加時分勝負。南區被扳平後士氣大受打擊，最終傑志在加時再由丹恩奴域梅開二度及明加索夫建功，反勝4：1。

南區主教練鄭兆聰稱球隊表現有進步，但慨嘆比賽際遇欠佳，多了10秒才完場而被對手扳平，「足球對我們是不公平，球隊今仗表現是值得贏，但上天安排都要接受」。被問到現場南區球迷高呼傑志反勝因全用「外援」，意指包括入籍兵在內，鄭兆聰則稱：「傑志是無錯，賽例是這樣大家都可做，但我認為若可限制每隊入籍兵到2至3人，相信可拉近聯賽各隊實力」。傑志主帥朱志光認為球隊錯失不少入球機會，以致令「劇情緊張」。就鄭兆聰倡限制入籍兵數目，朱sir稱球會一切只是跟從賽例。

理文大勝深水埗 加維蘭艾華頓起孖

傑志晉身在12月25或26日舉行的銀牌4強後將對理文。理文昨在8強憑加維蘭及艾華頓各梅開二度，以5：0大勝深水埗。今舉行最後兩場8強，東方下午3時於大埔運動場鬥晉峰，標準流浪傍晚6時於將軍澳運動場對香港U23。