SUN周日體育直播賽事

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2022年10月23日星期日
紅軍26年來首負森林 7將缺陣吞第3敗 爭購迪莊改善攻守
阿仙奴征修咸頓爭連勝鞏榜首 阿迪達冀沙卡無恙披甲
何詩蓓破港績摘金 國際賽復出 世盃400自掄元
美斯兩助攻領PSG凱旋 冀世盃開局好穩軍心
三箭反勝奪日聯盃悼工藤壯人
關於世盃：巴西五冠轟229球世盃之最
足壇快遞：巴塞季後擬棄4將
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傑志反勝闖銀牌4強 南區加時飲恨 鄭兆聰倡限各隊入籍兵數目
約基治大三元 金塊挫勇士取首勝
3港將戰輪椅劍擊U23世界賽 周朗浩重劍個人賽飲恨摘銀
體壇快訊：港欖系列賽全勝闖4強
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【明報專訊】（請看附圖）
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