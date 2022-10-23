阿仙奴征修咸頓爭連勝鞏榜首 阿迪達冀沙卡無恙披甲

英超今晚接戰，一哥阿仙奴將作客修咸頓。「兵工廠」連同歐霸錄得八連捷，其間21歲的歲布卡約沙卡表現鶴立雞群，這右翼賽前傳言輕傷，但領隊阿迪達暗示仍會委以重任。

阿仙奴在英超10戰得27分居首，獨取5球的新兵加比爾捷西斯居功不少，惟論近况最突出者，非今季各項賽事14仗擔正12次的布卡約沙卡莫屬。他在聯賽已入4球和有4次助攻。惟他上周中在歐霸勝燕豪芬疑因被踢傷退下火線，或無緣訪修咸頓。阿迪達說：「沙卡情况良好，希望他星期日無恙。」另外，據報阿仙奴昨已與守將加比爾馬加希斯續約至2027年。

熱刺迎紐卡素 孫興慜爭破入球荒

阿仙奴宿敵熱刺將會主場迎戰紐卡素。熱刺在上周中作客吞曼聯兩蛋，反映古路施夫斯基及李察利臣受傷後，攻力已亮紅燈，而孫興慜則自上月中在聯賽以6：2大破李斯特城「戴帽」後，踏入本月4場聯賽顆粒無收，只曾在歐霸險勝法蘭克福中梅開二度。干地說：「我期望孫興慜及哈利卡尼能身體健康，否則我也要考慮披甲了。」干地亦強調今晚對手紐卡素是危險球隊，「對方有力爭奪下季歐聯參賽資格，以及正為一些冠軍奮戰。他們具備成為英格蘭其中一支最佳球隊的潛質」。