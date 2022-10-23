紅軍26年來首負森林 7將缺陣吞第3敗 爭購迪莊改善攻守

利物浦上仗對韋斯咸有紐尼斯傷出，是役多達7將缺陣，需以小將法比奧卡華路串演翼鋒，而穆罕默德沙拿早段一度倒地需治理，亦嚇壞領隊高普及作客球迷。賽前排榜尾的主隊森林，上半場有更多中目標攻門，但高耶迪及連格的起腳均角度正中，出身利物浦青訓的隊友前鋒艾禾尼爾，下半場一次前場逼搶博得祖高美斯犯規，再在緊接的罰球攻勢中連環施射建功，令球隊55分鐘意外取得領先。

艾禾尼爾奠勝 雲迪積克淪笑柄

利物浦其後換入阿歷山大阿諾特等加強攻力，阿歷士張伯倫亦本季首度披甲，但續破門乏力，終以0：1落敗，亦是聯賽第3次敗北，賽後11戰續得16分。紅軍是役未能把握森林防守死球鬆散，多次禁區內佔先機卻未能轉化為入球，其中華基爾雲迪積克一次離門6碼選擇頭槌橫傳，隊友羅拔圖法明奴卻來遲一步，成為球迷網上笑柄。曾效森林及紅軍的前英超金靴獎得主哥利摩亞，亦批評紅軍昨仗在禁區內未有果斷攻門。

紅軍今季另一毛病，是法賓奴、佐敦軒達臣等中場速率明顯下滑，影響球隊攻守。ESPN報道，會方已接洽法蘭基迪莊的代表，打算與車路士、曼聯等競爭這名巴塞中場。44歲紅軍名宿希斯基亦表示，卡華路與另一紅軍小將哈維艾利洛控制球賽的能力仍欠火候，同意球隊應在此增兵。

李城征狼隊 麥迪臣復出爭勝

相隔逾兩個月再獲勝的森林，賽後以1分後壓李斯特城升上尾二，與列斯聯、阿士東維拉和狼隊同得9分。李城今晚作客狼隊勢有主將占士麥迪臣停賽復出，隊長莊尼伊雲斯及翼衛馬克艾拜頓亦據報傷癒。