南區再撼傑志 主帥鄭兆聰誓復仇

理文vs.深水埗 將軍澳運動場 晚上18：00 開賽 票價：$80/30

高級組銀牌8強今午開戰，傑志繼上周港超後，再於旺角大球場迎戰冠忠南區。對於上仗以7球慘負予「藍鳥」，南區主教練鄭兆聰期望麾下重整旗鼓，「為自己復仇」。

上周對壘戴帽領銜大勝

明加索夫籲勿放鬆

傑志開季在各項賽事4戰全勝，共入多達27球兼只失1球，包括上場聯賽以7：0大勝南區。兩隊相隔一周再次對壘，上仗首在港超連中三元的土庫曼國腳翼鋒明加索夫認為，即使一周後面對同一對手，也不等於比賽過程會一樣，相信對方經過上仗會有改善，料今仗形勢會完全不同，不易應付。

南區不敵傑志被終止開季5連勝強勢，鄭兆聰認為球員經驗豐富，懂得如何處理壓力，「部分球員征戰多年，相信一場大敗不會有太大影響，聯賽亦與盃賽不同，對我們來說最重要是減少犯錯，避免在早段已陷於困局」。因傷缺陣兩仗的巴西籍守將杜度，有機會今仗復出。

另邊廂，理文在上仗聯賽以平入球紀錄的10：0大炒香港U23，今傍晚續在將軍澳運動場面對開季6戰仍未一勝的深水埗，這支「升班馬」區隊主帥郭嘉諾籲外界給予耐心讓球隊進步。