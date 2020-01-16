羅拔仔再寫入球里程 破生涯600球大關 起孖助巴塞大勝黃潛

碧基被自家球迷柴台 沙維護航

沙維賽後為碧基護航時說：「無論他有否上陣，都不抱負面態度，是作為球隊隊長的模範，希望球迷清楚。」惟碧基因上周歐聯對國際米蘭表現差勁，繼對皇馬的國家打吡後再被貶後備。沙維昨仗最終起用翼衛馬高斯阿朗素客串中堅，伙拍祖利斯古迪，至於碧基則在球隊38分鐘領前3球下，完場前12分鐘才入替古迪。有輿論認為他應兌現兩年前承諾，在球隊加入新血後退下。

比賽方面，利雲度夫斯基是役梅開二度，球會與國際賽共累積601個入球，近40年來只有羅馬里奧、基斯坦奴朗拿度及美斯達此里程碑。巴塞是役也起用多名較少上陣球員，其中安素法迪亦有進帳，佐迪艾巴則交出助攻。頂替布斯基斯出任防守中場的法蘭基迪莊，10次爭奪及5次剷球全數成功，也多次引球推進助攻。這名荷蘭隊中場表示：「球隊贏波就能改善士氣，我不介意自己在場上的位置，但會希望如這仗一樣，經常觸球參與球賽。」

加維膺金童獎 單周兩獲加冕

至於年僅18歲的巴塞中場加維則繼日前獲得金球獎最佳青年球員後，再獲得由意大利傳媒頒發的金童獎。

今晚至明晨則有4場新一輪西甲賽事，榜首領先3分的皇馬尾場鬥西維爾，今季改任翼鋒的費達歷高華維迪此前兩場均建功，今季已攻入5球，賽前笑言是因主帥安察洛堤曾豪言自己若今季未能攻入10球便會收山，故一直督促自己。客軍在主帥森柏奧利再接手後4場不敗，並有中場艾斯高倒戈。至於皇家蘇斯達今晚作客擊敗華拉度列的話，便會創下隊史紀錄的各項賽事九連勝。

另外，西班牙體育部就去年的歐洲超級聯賽爭議訂立新體育法例，但未參照英國做法，訂明參與歐超聯將被吊銷球會牌照。當地傳媒指西甲賽會醞釀下周罷賽，獲最少14間球會支持，包括歐超聯前成員馬德里體育會。歐超聯3日前宣布重啟計劃，期望後年展開首季，並表明廢除永久會員制，消息指西甲內除了歐超聯原始成員皇馬及巴塞，畢爾包亦支持計劃。