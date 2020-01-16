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2022年10月22日星期六
C朗內部停賽無緣撼車 稱尊重所有人 未為提早離場致歉
維拉吞富咸3蛋 賽後辭退謝拉特
利物浦乘勇誓破森林 曼城畜銳迎白禮頓
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足壇快遞：三箭鬥櫻花避當雙亞王
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羅拔仔再寫入球里程 破生涯600球大關 起孖助巴塞大勝黃潛
何詩蓓國際賽復出 今戰兩主項
南區再撼傑志 主帥鄭兆聰誓復仇
39歲列貝利因傷掛靴 結束22年球員生涯
利安納禾爾復出 領快艇打吡挫湖人
關旨君山地單車亞洲U23越野賽摘銅
體壇快訊：夏納違藥檢遭禁賽
SAT周六體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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