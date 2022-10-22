C朗內部停賽無緣撼車 稱尊重所有人 未為提早離場致歉

車路士vs.曼聯 now611/621台 明晨00：30直播

C朗對熱刺全場坐後備席，完場前因擅自走入球員通道離場，成為賽後焦點。曼聯昨發聲明證實C朗將不會隨隊作客車路士。坦夏格昨在賽前記者會證實，C朗因拒絕完場前後備上陣及提早離場而必須受到處分，冀以此警示全隊，「季前友賽華歷簡奴後，我已說過下次再提早離場就會有後果，C朗現在是第二次，他須受到懲罰。同時也讓其他隊員反思，足球是團隊運動，我需為球隊制定好標準」。惟坦夏格重申，這名37歲球星仍是隊中重要一員，稱C朗缺陣是「球隊損失」，但指麾下不會受此事影響，將專注備戰。

坦夏格稱早已警告

重申對方缺陣乃損失

多間英媒補充，C朗同時被罰對車路士前都不能隨一隊操練，直至準備再下場比賽才能歸隊，以及罰款兩周周薪，懲罰由坦夏格決定，並獲管理層全力支持。據報C朗昨於卡靈頓基地單獨訓練，在曼聯發聲明後，C朗亦公開回應，稱在20年職業生涯一直尊重隊友、對手和教練的態度從未改變，「在我做決定過程中，尊重一直佔據非常重要位置」，又稱他年輕時獲不少前輩指導，令他也想努力為年輕隊友樹立榜樣，但承認「這不能總是做到，有時會被一時情緒高漲冲昏頭腦」。

強調「絕不屈服於壓力」

C朗稱現會繼續努力訓練、支持隊友，為比賽做好準備，但提及「屈服於壓力從不是選擇」，僅稱「我們是曼聯，必須團結一致，很快我們會重新並肩作戰」。C朗自今夏傳出希望脫「魔」，改投可參加歐聯的球隊後，未參與季前集訓，終未能離隊後，不受新帥坦夏格重用，在英超僅兩次正選。外界料今次被罰停賽，勢令這球星於明年1月轉會市場重開時，再次尋求離隊。

馬迪爾因傷續避戰

軍情方面，坦夏格繼今季首仗不敵白禮頓後，再與當時執教該隊的車路士領隊樸達較量。坦夏格確認安東尼馬迪爾仍因傷無法候命。車路士周中悶和賓福特被終止五連勝走勢，惟重奪正選的門將阿列沙巴拿加本月神勇，連同歐聯已連續5場保持不失。