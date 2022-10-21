體壇快訊：F1獅城站明年改賽道

澳洲欖球員西班牙度假亡

據澳洲廣播公司（ABC）報道，效力當地球會紅崖海豚的24歲主力利安咸臣（Liam Hampson），早前在西班牙度假期間，於巴塞隆拿一間夜店涉與他人爭執時心臟病發身亡，當地警方正調查事件。紅崖海豚在剛過去的賽季取得第3位，來季將升班至澳洲NRL頂級聯賽。

CBA外援奏國歌未肅立解約

據新浪體育報道，中國男子職籃（CBA）球隊上海久事的美國籍外援米高比士利，日前於賽前因奏中國國歌時未肅立，遭罰款1萬元人民幣（約1.09萬港元）並嚴重警告後，昨已離開賽區並將與會方解約。這名33歲前鋒於2008年曾以選秀榜眼登陸NBA，惟在聯盟未能取得成功，多次在中美兩地「搵食」，這次事件勢令他難以再於CBA留效。

48隊爭三籃大師賽4席

國際籃協（FIBA）香港3×3大師賽將於下周日假YMCA烏溪沙青年新村舉行首階段資格賽，48隊以先分組、後淘汰方式，決出4隊晉級第二階段，隨後連同3支籃總指定賽事出線球隊與1支企業球隊，8隊爭奪代表香港的資格。