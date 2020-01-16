相隔533日再上陣 塘鵝將帥讚爭勝關鍵 錫安重生開咧戰破網

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相隔533天以來首踏足NBA賽場，塘鵝前鋒威廉臣即有好表現，他在首節助球隊領先32：14，即使籃網星將杜蘭特在次節獨得15分縮窄差距，追至50：58完半場，但其隊友全面啞火，艾榮三分球6射全失、全場只得15分，賓西蒙斯則於決勝節早段因6犯被逐。反觀塘鵝共5人得分上雙，除了威廉臣交出25分、9籃板及4偷波，恩格林和麥高倫分別貢獻28分及21分，終助球隊以22分優勢大勝，在新季取得開門紅。

塘鵝主帥韋利格連對威廉臣讚不絕口，「他好像從不失手，你只需要把球傳給他，然後看他表演就好」，他又指這名2019年的選秀狀元與恩格林和麥高倫的三人組合是球隊爭勝利器，「他們相當無私，並且有相同的目標，那就是幫助球隊取勝。當你想贏的時候，就會把個人數據等拋在腦後，無論要他們做什麼來幫助球隊贏球，他們都願意」。

減磅返最佳狀態 冀與隊友增默契

威廉臣傷癒後銳意減磅，去年一度重達330磅的他，在季前報稱體重為284磅，上月更表示自己處於最佳狀態，可「跑得更快、跳得更高」。不過，他在協助球隊搶下首勝後，直言仍有很多進步空間，尤其要加強跟隊友的默契。

布克卡獨取28分 太陽反勝獨行俠

相比之下，同樣傷癒復出的籃網球星賓西蒙斯較失色，全場3次起手得4分，決勝節早段犯滿被逐。他表示疏於戰陣，難免力不從心，亦需要更多時間重拾狀態。至於鳳凰城太陽在另一場憑達美安李爾在最後9.7秒入球，加上戴雲布克卡攻入28分，在主場以107：105反勝達拉斯獨行俠。

艾榮促拜登營救遭俄囚禁女將

另外，繼金州勇士球星史堤芬居里後，艾榮和邁阿密熱火隊長哈斯林，均在新賽季首戰為被囚俄羅斯的女籃星將布蘭妮加利娜發聲，艾榮表示：「請釋放我們的姊妹加利娜，美國總統（拜登），請盡力幫助她。每個人都盡自己所能，讓她回家。」