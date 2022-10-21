Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
體育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
體育
2022年10月21日星期五
坦夏格冷處理C朗離場 曼聯挫熱刺5戰不敗 拒派上陣稱團隊為重
紅軍險勝韋斯咸升第7 高普讚功臣紐尼斯「摩登前鋒」
車路士悶和「鎚仔」連勝斷纜 樸達：加歷查不適早退非傷
賓施馬建功領皇馬凱旋 VAR阻戴帽做手勢泄憤
奧蘇利雲北愛賽次圈止步 嘆失熱情如「沒感情工作」
6女球證卡塔爾執法創先河 國際足協冀助提升球壇地位
足壇快遞：拜仁多蒙特闖德國盃16強
電視精選
相隔533日再上陣 塘鵝將帥讚爭勝關鍵 錫安重生開咧戰破網
高原特訓迎年內首場國際賽 何詩蓓今短池世盃爭佳績
李卓耀丹麥賽激戰飲恨出局
黃鎮廷李皓晴吞敗 港乒濠江盡墨
體壇快訊：F1獅城站明年改賽道
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
坦夏格冷處理C朗離場 曼聯挫熱刺5戰不敗 拒派上陣稱團隊為重
紅軍險勝韋斯咸升第7 高普讚功臣紐尼斯「摩登前鋒」
車路士悶和「鎚仔」連勝斷纜 樸達：加歷查不適早退非傷
賓施馬建功領皇馬凱旋 VAR阻戴帽做手勢泄憤
奧蘇利雲北愛賽次圈止步 嘆失熱情如「沒感情工作」
6女球證卡塔爾執法創先河 國際足協冀助提升球壇地位
足壇快遞：拜仁多蒙特闖德國盃16強
電視精選
相隔533日再上陣 塘鵝將帥讚爭勝關鍵 錫安重生開咧戰破網
高原特訓迎年內首場國際賽 何詩蓓今短池世盃爭佳績
李卓耀丹麥賽激戰飲恨出局
黃鎮廷李皓晴吞敗 港乒濠江盡墨
體壇快訊：F1獅城站明年改賽道
坦夏格冷處理C朗離場 曼聯挫熱刺5戰不敗 拒派上陣稱團隊為重
紅軍險勝韋斯咸升第7 高普讚功臣紐尼斯「摩登前鋒」
車路士悶和「鎚仔」連勝斷纜 樸達：加歷查不適早退非傷
賓施馬建功領皇馬凱旋 VAR阻戴帽做手勢泄憤
奧蘇利雲北愛賽次圈止步 嘆失熱情如「沒感情工作」
6女球證卡塔爾執法創先河 國際足協冀助提升球壇地位
足壇快遞：拜仁多蒙特闖德國盃16強
相隔533日再上陣 塘鵝將帥讚爭勝關鍵 錫安重生開咧戰破網
高原特訓迎年內首場國際賽 何詩蓓今短池世盃爭佳績
李卓耀丹麥賽激戰飲恨出局
黃鎮廷李皓晴吞敗 港乒濠江盡墨
體壇快訊：F1獅城站明年改賽道
prev
next