足壇快遞：拜仁多蒙特闖德國盃16強

祖雲爭連勝 擬斟薩爾斯堡中堅

意甲明晨重燃戰火，上仗揚威都靈打吡的祖雲達斯，主場乘勝追擊安玻里，料狀態大勇的射手杜辛華荷域續掛帥攻堅。「斑馬兵」賽前據報擬在明年1月斟介薩爾斯堡中堅柏夫洛域，惟這名21歲塞爾維亞國腳身價料達2000萬歐元（約1.54億港元）。另外，蒙沙昨晨在意大利盃憑射手比達拿建功，作客以3：2反勝烏甸尼斯，與同日擊敗巴里的帕爾馬晉級16強。

PSG征阿些斯奧演父子對決

法甲榜首之師巴黎聖日耳門（PSG），明晨聯賽作客阿些斯奧雖續有後衛沙治奧拉莫斯停賽，惟射手美斯及基利安麥巴比勢續領銜爭勝。冀領軍延續開季11戰不敗強勢的PSG主帥加迪亞，則會與擔任阿些斯奧助教的兒子佐敦交鋒。

法林明高四奪巴西盃瘙9年之癢

法林明高上月在巴西盃首回合作客哥連泰斯互交白卷，昨於次回合主場與對手賽和1：1，不設加時下互射12碼分勝負。主隊首輪雖有後衛非臘路爾斯「宴客」，惟對手亦有兩將射失，終以6：5取勝。相隔9年再奪巴西盃的法林明高摘歷來第4冠，並鎖定明年南美自由盃分組賽席位。