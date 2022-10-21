坦夏格冷處理C朗離場 曼聯挫熱刺5戰不敗 拒派上陣稱團隊為重

曼聯上輪0：0悶和紐卡素後，昨仗再度收起C朗，讓射手拉舒福特復任「單箭頭」。紅魔上半場已有多次威脅埋門，其中翼鋒安東尼馬菲奧斯10分鐘右路突破後燙射，越過敵軍門將洛里斯十指關後僅中柱彈出；拉舒福特和勞基梳爾其後亦起腳嘗試，但悉數化為該法國隊門將的撲救表演，兩軍半場互交白卷。

費特開齋 般奴破網奠勝

紅魔換邊後兩分鐘，藉一個帶幸運成分的入球打破缺口；巴西國腳費特禁區外施射，皮球省中敵衛賓戴維斯後改變方向入網，今季終開齋。曼聯取得領先後維持強勢，並由葡萄牙國腳般奴費南迪斯於68分鐘禁區外妙射死角破網，鎖定2：0勝局，各賽事累積5場不敗，賽後10戰得19分排第5，與第3位的熱刺收窄至4分差距。

儘管全取3分，但是役再列後備的C朗在球證鳴笛完場前已自行步離球場，疑不滿今季第二度全場坐冷板，令C朗與領隊坦夏格的關係再度響起警號。坦帥賽後稱，當刻雖目睹對方提早返更衣室，「但今（昨）天我不會太在意，此事留待翌日處理。我只想專注在團隊身上，所有球員都發揮超卓，不論正選和後備，這是團結的表現」。

艾拉護航 舒利亞批令坦夏格難堪

現擔任球評的紅魔名宿艾拉為昔日戰友護航，批評坦帥未派C朗上陣有欠尊重，「他（坦夏格）早前對曼城的時候，曾說不讓C朗上陣是出於尊重；惟他若真的尊重C朗，理應讓他每仗都上陣」。同為球評的英軍名宿舒利亞，則指摘C朗行為讓坦夏格難堪，「我明白他對無法出場感困惑，但他這樣做只會讓領隊不知所措」。另一紅魔名宿舒米高亦坦言C朗的舉動讓他失望，「這絕對不是我們想見到的，他絕對清楚這會成為新聞頭條」。

卡域克勢掌米堡 格連活特准保釋

此外，去年12月辭任曼聯教練後賦閒至今的卡域克，據報即將接掌目前排英冠第20位、昨晨作客以4：1擊敗韋根的米杜士堡。至於涉企圖強姦、襲擊等3項指控，正被曼聯無限期停賽的21歲前鋒格連活特，周三再向法庭申請保釋獲批，案件押後至下月21日再訊。