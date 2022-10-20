勇士響頭炮 居里衝五冠 揭幕戰轟33分挫湖人 獲頒冠軍指環感激球迷

勇士在大通銀行中心迎來新賽季首戰，聯盟在賽前先向上季奪冠的球員頒授冠軍指環。指環上的金門大橋，由43顆長條型白色鑽石構成，則為在總冠軍賽第4戰獨得43分、帶領勇士反勝波士頓塞爾特人封王的居里致敬。NBA總裁阿當施華表示，「贏總冠軍需要韌性，而韌性就是這支勇士的定義」。

當「咖喱仔」史堤芬居里領取冠軍指環時，主場球迷即時高呼「MVP（最有價值球員）」以示支持，他表示從3年前總決賽不敵多倫多速龍起，一直走到上季擊敗塞爾特人，贏得8年內第4冠的旅程十分漫長。他說：「今天是很特別的夜晚，我們在2019年輸掉第6戰，但我們在2022年贏下第6戰和總冠軍，感謝球迷見證我們領取冠軍戒指，接下來這裏會掛上第5面冠軍旗幟。」

占士轟31分無緣凱旋

勇士在冠軍戒指加持下，揭幕戰面對湖人時點點開花，第3節打出一波32：19的攻勢，最終在居里得33分下，以123：109勝出。客軍雖有勒邦占士交出「雙雙」31分14籃板，以及安東尼戴維斯貢獻27分，仍無力扭轉局面。勇士今仗共11人上陣，主帥卡爾直言球隊今季的板凳深度可以媲美2014/15球季，「但那隊主要是老將，這支球隊是年輕球員」。居里認同卡爾的看法，更指出這是球隊座右銘「眾志成城」的起源，他表示會盡力捍衛冠軍頭銜。

綠軍先聲奪人悼羅素

謝倫布朗：最偉大的人

至於塞爾特人同日在揭幕戰面對費城76人，兩名主力塔圖與謝倫布朗各得35分，領軍在主場以126：117勝出。「綠軍」賽前舉行悼念已故名宿羅素的儀式，謝倫布朗致辭時，形容對方為「最偉大的人」，他說：「是甚麼定義他的偉大？他作為導師、父親、社區的一分子，當然是他在波士頓的11個冠軍，不論是球員或教練身分。」他續指，羅素為黑人平權，在球場內外都是真正的冠軍。