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2022年10月20日星期四
簡迪唞4月世盃夢碎 世盃倒數1月 普巴復操征卡塔爾露曙光
美斯卡富撐巴西六度封王
關於世盃：亞洲20年前首主辦 韓國殿軍最佳
燕豪芬作客阿仙奴 迪莊傷癒候命掛帥 廠兵勢輪換 爭不敗提早出線
尼馬否認涉欺詐稱父處理轉會
李卓耀丹麥賽響頭炮闖16強 李晉熙吳芷柔混雙激戰過關
體壇快訊：晉峰主帥鄧冠研請辭
電視精選
勇士響頭炮 居里衝五冠 揭幕戰轟33分挫湖人 獲頒冠軍指環感激球迷
居里關注遭俄囚禁女將冀重獲自由
永倫季軍戰不敵滿貫 41歲潘志豪退役稱無憾
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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