體壇快訊：晉峰主帥鄧冠研請辭

史浩克德盃慘敗換帥

德國盃昨上演次圈賽事，法蘭克福及緬恩斯等均凱旋晉級16強，RB萊比錫則有前鋒尤素夫保臣梅開二度，主場以4：0大破漢堡過關。史浩克04作客則以1：5慘負賀芬咸，賽後落實解僱今年6月接掌的主帥卡拉馬，慕遜加柏則以1：2敗走達斯泰特出局。

迪羅斯意盃吞敗無緣倒戈羅馬

意乙球隊熱拿亞昨晨在意大利盃次圈，主場以1：0險勝史帕爾晉級，16強將與羅馬交鋒，令上周接掌的史帕爾新帥迪羅斯無緣倒戈母會。另外，上仗意甲賽和烏甸尼斯時傷出的拉素射手恩莫比尼，昨證實大腿後肌受傷，據報將養傷至明年1月，料缺席至少7仗，包括下月7日意甲首都打吡惡鬥羅馬。

港隊戰亞洲系列賽迎七欖

香港欖球總會將於周末將出戰在曼谷揭幕的亞洲七人欖球系列賽，為11月4日舉行的香港國際七人欖球賽作準備，效力Kroll三軍會猛虎欖球會、26歲華將麥季聰則首次入選港隊。港隊在A組的對手為中國隊、阿聯酋隊及菲律賓隊。

杜凱琹澳門冠軍賽一輪遊

世界乒乓球（WTT）澳門冠軍賽展開，杜凱琹（圖）在女單首圈的港台戰，以局數1：3不敵中華台北隊主將鄭怡靜。港隊今午續有李皓晴對埃及隊球手美謝芺，男將黃鎮廷則會晚上硬撼中國隊世界冠軍樊振東。