尼馬否認涉欺詐稱父處理轉會

巴西隊球星尼馬9年前轉會巴塞隆拿的欺詐案本周開審，案中主角尼馬前日出庭遲到達兩小時，在作供時指轉會談判由父親處理，自己只為文件簽名。他早前獲法庭豁免出席所有聆訊，完成作供後已返回現效球會巴黎聖日耳門，但因在法甲儲夠黃牌，需周六凌晨對阿些斯奧一仗停賽。

「父親要我簽名就會簽」

尼馬一家、巴塞與山度士被指虛報轉會費而被控逃稅及欺詐擁有尼馬四成權益的巴西投資公司DIS，面臨最高5年監禁刑罰。周二早上上庭的尼馬，較原定時間遲兩小時才抵達巴塞隆拿市法院。他作供指自己一直由父親作為經理人，處理轉會及合約談判事宜，「他要我簽名，我就會簽」，但指自己一直都屬意加盟巴塞。對於為何交易沒知會DIS，尼馬父親表示：「這是山度士的責任，不是我們。」

上仗西甲打吡遭皇家馬德里打破聯賽不敗身的巴塞隆拿，明晨則回師主場迎戰維拉利爾爭返勝軌。上月國際賽受傷的荷蘭隊前鋒迪比，據報已重投操練，惟料延至下周一迎戰畢爾包時才有望復出。《世界體育報》則指巴塞高層正為1月轉會窗未雨綢繆，包括車路士中場佐真奴及狼隊的魯賓尼維斯均成收購目標。

老將卡雲尼法卡奧齊建功

另外，華倫西亞昨晨聯賽有射手卡雲尼攻入今季第3球，惟最終作客遭西維爾逼和1：1。補時階段12碼宴客的華倫西亞後衛荷西加耶，賽後宣布與球隊續約至2027年。華歷簡奴同日則憑倒戈的射手法卡奧補時建功，作客以1：1逼和有艾華路莫拉達先開紀錄的馬德里體育會。