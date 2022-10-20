燕豪芬作客阿仙奴 迪莊傷癒候命掛帥 廠兵勢輪換 爭不敗提早出線

富咸vs.阿士東維拉 now622台 明晨02：30直播

李斯特城vs.列斯聯 now621台 明晨03：15直播

阿仙奴因上月英女王駕崩，迎戰燕豪芬的歐霸分組賽延至明晨舉行。客軍有隊長盧克迪莊小腿傷癒候命，名宿連尼加賀夫賽前建議PSV應起用這名荷蘭籍中鋒。

連尼加賀夫撐正選攻廠

連尼加賀夫是PSV及荷蘭隊1970年代主將，生涯尾聲曾於香港的精工落班。他指儘管PSV近兩場對FC蘇黎世及烏德勒支狂轟11球，但球隊仍應以兩個月未比賽的盧克迪莊，取代這段時間客串箭頭的中場古斯迪爾。PSV在歐霸A組暫落後3戰全勝的阿仙奴兩分，是役亦有中場馬度基及後衛莫路祖利亞可復出。至於阿仙奴這場和波亦足夠提早出線，料有輪換。

白禮頓新帥續不勝

阿仙奴原定本周中對曼城的英超榜首大戰則料延至明年補賽，但其他球隊本周中英超快車如期作賽，其中白禮頓在鋒將李安度杜沙特曾射門中楣下，遭諾定咸森林逼和，在新帥迪沙比麾下已4場不勝，近3場更食白果。水晶宮則憑伊比爾治伊斯及韋費特沙夏下半場建功，主場2：1反勝狼隊，近3場不敗。

榜尾的李斯特城明晨迎戰列斯聯，有主將占士麥迪臣累積5張黃牌停賽；盛傳將主帥謝拉特革職的阿士東維拉則將作客富咸。