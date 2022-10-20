簡迪唞4月世盃夢碎 世盃倒數1月 普巴復操征卡塔爾露曙光

距離世界盃愈來愈近，球星因傷緣盡這4年一度的國際大賽卻與日俱增，繼前日效力利物浦的葡萄牙隊前鋒迪亞高祖達後，亦有尼高路簡迪因腿筋受傷，無法前往卡塔爾協助法國隊爭取蟬聯冠軍。

車路士昨在聲明中指出，這名31歲全能中場已就腿筋傷患開刀，料需缺陣4個月。他今季只曾為「藍戰士」在英超上陣兩次，最後一次是於8月中主場打和熱刺。簡迪的壞消息無疑亦為新帥樸達帶來壓力，事關簡迪自2016年由李斯特城「上車」後，一直是球隊主力，主要冠軍榮譽包括英超、歐聯和歐霸等。

法國下月9日決選世盃大軍

或令法國隊教練迪甘斯鬆一口氣的是，據意大利傳媒報道，今夏回巢祖雲達斯後做過膝部手術的保羅普巴已重投練習，有望及時傷癒參戰世盃，而若這名29歲名將最終避戰，「高盧雄雞」勢需依重中場曹亞文尼、拉比奧特、卡馬雲加及古安杜斯等。迪甘斯將在下月9日落實世盃大軍，法軍在世盃Ｄ組將依次碰澳洲隊、丹麥隊和突尼斯隊。

摩洛哥守將傷癒勢挑戰克比兩軍

此外，韋斯咸領隊莫耶斯今晨英超作客利物浦前證實，早前做過足踝手術的26歲摩洛哥隊守將阿古特已接近康復，有望短期內復出為該隊「地標」。他今夏以3000萬鎊（約2.6億港元）轉會費，由法甲球會雷恩轉會「鎚仔幫」。摩洛哥隊在世盃被編在F組，將對去屆世盃亞軍克羅地亞隊、去屆世盃季軍比利時隊和加拿大隊。

哥斯達黎加中場服禁藥料無緣世盃

另外，曾代表世盃E組球隊哥斯達黎加出賽9次的22歲中場奧蘭度加路，因被驗出服用名為同化性雄性類固醇的禁藥，勢被哥國足總處分及不能參加世盃。