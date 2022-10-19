Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
體育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
體育
2022年10月19日星期三
34歲首膺金球獎 賓施馬登足壇之巔 歷屆第2年長得主 信「年齡非絆腳石」
C朗名列20位 美斯未入30強
讚麾下新星 皇馬會長暗示棄追麥巴比
艾歷臣抱恙 隨魔倒戈熱刺成疑
祖達拉傷小腿 無緣為葡征世盃
足壇快遞：東方迎香港U23爭連勝
電視精選
NBA爭雄 列強不變應萬變 隊內和諧恐礙勇士衛冕 韋士文值期許
綠軍揭幕戰迎76人 塔圖明言再衝冠
澳門大賽車下月上演 電單車賽相隔3年復辦
體壇快訊：伍家朗丹麥賽一輪遊
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
34歲首膺金球獎 賓施馬登足壇之巔 歷屆第2年長得主 信「年齡非絆腳石」
C朗名列20位 美斯未入30強
讚麾下新星 皇馬會長暗示棄追麥巴比
艾歷臣抱恙 隨魔倒戈熱刺成疑
祖達拉傷小腿 無緣為葡征世盃
足壇快遞：東方迎香港U23爭連勝
電視精選
NBA爭雄 列強不變應萬變 隊內和諧恐礙勇士衛冕 韋士文值期許
綠軍揭幕戰迎76人 塔圖明言再衝冠
澳門大賽車下月上演 電單車賽相隔3年復辦
體壇快訊：伍家朗丹麥賽一輪遊
34歲首膺金球獎 賓施馬登足壇之巔 歷屆第2年長得主 信「年齡非絆腳石」
C朗名列20位 美斯未入30強
讚麾下新星 皇馬會長暗示棄追麥巴比
艾歷臣抱恙 隨魔倒戈熱刺成疑
祖達拉傷小腿 無緣為葡征世盃
足壇快遞：東方迎香港U23爭連勝
NBA爭雄 列強不變應萬變 隊內和諧恐礙勇士衛冕 韋士文值期許
綠軍揭幕戰迎76人 塔圖明言再衝冠
澳門大賽車下月上演 電單車賽相隔3年復辦
體壇快訊：伍家朗丹麥賽一輪遊
prev
next