足壇快遞：東方迎香港U23爭連勝

甲府功勳主帥不獲續約

日乙球隊甲府風林於日前歷史性首奪日本天皇盃，取得下屆亞冠盃分組賽席位，但球會昨宣布主教練吉田達磨將於季尾約滿離任。甲府社長佐久間悟承認球隊今季聯賽戰績欠佳，未能爭升班，是這名48歲新加坡隊前帥未獲續約主因。甲府在日乙22隊暫列18位，僅僅走出降班區。

邁阿密出局 希古恩淚別球壇

本月初宣布將於美職完季掛靴的希古恩，隨着效力的國際邁阿密昨作客以0：3大敗予紐約城，在美職季後賽東岸首圈止步，這名阿根廷隊射手亦完成17年職業生涯告別戰。他完場後淚別稱夢想已結束，透露將來想從事球員心理的工作。

辛尼養傷3周無礙戰世盃

拜仁慕尼黑證實，利萊辛尼於日前德甲以5：0大勝弗賴堡時尾段受傷，經檢查後證實左腳大腿肌肉撕裂。德國《圖片報》報道，這名26歲德國隊翼鋒最少養傷3周，惟仍有機會趕及出席下月底舉行的卡塔爾世界盃決賽周。此外，羅馬昨於意甲憑羅倫素柏歷堅尼射入12碼，作客以1：0小勝榜尾森多利亞。