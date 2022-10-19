34歲首膺金球獎 賓施馬登足壇之巔 歷屆第2年長得主 信「年齡非絆腳石」

得獎感自豪 榮耀歸隊友

金球獎由雜誌《法國足球》於1956年創立，並委任100名世界知名足球記者評選。賓施馬是繼名宿高柏、柏天尼、柏賓及施丹後，史上第5名獲得此殿堂榮譽的法國籍球員，亦是歷來第8名時任皇馬球員獲獎。他領獎後表示：「這是童年夢想，眼前的獎座令我感到自豪。雖說是個人獎項，但很多人都在期間努力過，在皇馬與法國隊都有很多人要感謝。」賓施馬是日身穿黑白禮服，戴上黑領帶及圓框眼鏡出席盛典，據報是向其童年偶像、已故饒舌歌手Tupac致敬。

34歲的賓施馬2005年於法甲球會里昂出道，4年後轉投西班牙豪門皇家馬德里，曾為這支「銀河艦隊」贏得5次歐聯及4次西甲。他昨獲獎時，亦坦言自己續視巴西隊傳奇、曾效力皇馬的「大哨」朗拿度為榜樣，並表明：「我只會在皇馬掛靴，沒有其他想法。」此外，他亦成為金球獎歷來第2年長的得獎者，僅次首屆得主馬菲士（Stanley Matthews），但他表明現今不少足球員生涯暮年，「年齡不是維持高水平表現的障礙」。

兩惹官非曾遭法國棄用

稱未懷報復心淡看往事

對比球會賽事，賓施馬的國家隊經歷則複雜得多，他坦言被踢出法國隊時曾陷低潮：「我覺得所有事都還可能發生，即使我不在法國隊時，自己和家人都感困擾，我也沒有放棄。」父母為阿爾及利亞移民的賓施馬，早年曾指效力法國隊只出於體育原因，並拒賽前唱法國國歌《馬賽進行曲》而受外界抨擊。他2010年曾與國家隊隊友列貝利等人捲入嫖雛妓案，5年後更因被指以性愛影片勒索隊長華布拿，一度長達6年未獲國家隊徵召，並缺席法國隊上屆世界盃奪冠之旅，至去年法院判罪成但緩刑一年後才獲重召歸隊，隨即帶領「高盧雄雞」贏得歐洲國家聯賽冠軍。賓施馬指今次獲獎，不會視為對法國隊主帥迪甘斯曾棄用他的反擊：「 報復心不會使人成長，我也不會被失敗一直困住。過去的已過去，重要的是今天。」

前帥施丹頒獎 笑謂兩人情同兄弟

賓施馬得獎亦獲法國球壇各方表揚，其中頒獎給他的施丹表示，因同為阿爾及利亞裔的背景，執教皇馬時已與賓施馬稱兄道弟，笑言如果雙方同期出道，可助對方取得更多入球，又指賓施馬即使曾活在其他皇馬球星陰影下，信心亦沒動搖：「有人說他作為『9號仔』，入波不夠多。這種批評對他不公平，因為他總在為隊友鋪橋搭路。」而施丹在台下被拍到與皇馬會長皮里斯貼面交談，被指是粉碎二人不和傳聞。

不少法國隊現役球員都祝賀賓施馬得獎，其中現任隊長洛里斯指，這對法國隊下月力爭在世界盃衛冕絕對是好事。今屆金球獎排名第6的基利安麥巴比，以至與賓施馬曾有過節的基奧特等，亦有網上祝賀賓施馬。然而，歷屆金球獎得主中，從未有人可在同期贏得世界盃冠軍。