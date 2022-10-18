紅軍破曼城 沙拿添信心 一箭定江山贈首敗 阿仙奴榜首優勢增至4分

利物浦昨仗13射僅兩中，遜於16次攻門六度「中框」的曼城，值得留意的是，「藍月」中鋒艾寧夏蘭特交出6射4中，卻始終無法取得今季第16個英超入球，而球隊更於76分鐘失守。「紅軍」門將艾利臣比加大腳快開「生球」，藍月右閘祖奧簡斯路在後場未能及時解圍，被穆罕默德沙拿把握機會射入奠勝球，助紅軍繼社區盾後再次獲勝，並將近兩季各項賽事對陣5次改寫為3勝2和。紅軍賽後9戰得13分排第8，藍月則以10戰得23分續列次席，被第3位熱刺追至同分，一起落後阿仙奴4分。

高普投訴過激被逐 讚沙拿入球世界級

高普賽後稱讚取得第3個英超入球的沙拿道：「他表現突出，與羅拔圖法明奴都活躍於正前鋒位置，那入球屬世界級。」高普因近距離目睹沙拿，被敵軍中場貝拿度施華沙拿扯跌卻未被吹罰，結果因投訴過激被逐。沙拿迄今對藍月獨取9球和貢獻5次助攻，乃眾對手之中最多，這「埃及美斯」說：「我們過去數周的表現在水準以下，希望這場勝仗可增強球員信心。我認為上場歐聯以7：1大破格拉斯哥流浪已令球隊重新出發。」

堅尼則看好紅軍的未來，他說：「利物浦由季初開始被不斷抨擊，這次挫曼城勢成其轉捩點。」曼城主帥哥迪奧拿則指球隊全場一次犯錯，便足以向當今其中一支最佳球隊紅軍稱臣。他又證實比賽期間曾遭紅軍球迷擲硬幣，卻打趣說：「他們下次要準繩一點，我取不到那些錢。」

迪基亞曼聯500戰稱「不可思議」

另外，曼聯前晚英超主場與紐卡素互交白卷，亦令31歲的迪基亞成為第11個為「紅魔」上陣500次的球員，這名為球隊保持170仗不失球的西班牙籍門將昨在社交網站Twitter表示：「這是不可思議的一天。我11年前加盟曼聯，現在我可以稱呼它就是我的家。」英超明晨「開快車」先演兩場，分別是白禮頓對諾定咸森林及水晶宮對狼隊。