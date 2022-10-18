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2022年10月18日星期二
卡塔爾辦2023亞洲盃 或延至翌年1月開鑼 港足將帥信更利備戰
謝影雪傷退兩歐戰 盼明年見更好的我 鄧俊文激勵 「我哋唔可以灰」
港隊U18亞洲賽1金1銀6銅謝幕
有線連奪7屆亞運轉播權 跨界別推廣冀掀熱潮
44歲中村俊輔季後掛靴 26年「黃金左腳」生涯落幕
稱與格連關係無礙爭勝 普爾新季領勇士衝總冠軍
體壇快訊：施維雅達聖地牙哥賽封后
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紅軍破曼城 沙拿添信心 一箭定江山贈首敗 阿仙奴榜首優勢增至4分
巴塞敗走皇馬 沙維歸咎欠成熟
PSG險勝 麥巴比否認冀1月離隊
拿玻里險勝博洛尼亞 開季10戰不敗壓阿特蘭大居首
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【明報專訊】（請看附圖）
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