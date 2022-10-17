56歲莫湯保 罹患腦癌

NBA昨在聲明中確認莫湯保罹患腦癌的消息，並祝願他盡快康復，「莫湯保正在亞特蘭大接受治療，他的精神狀態很好，他和其家人希望在這段時間保持隱私，集中精力治病，感謝球迷的祝福和祈禱」。莫湯保對上一次公開露面，是在本月2日在日本舉行的金州勇士對華盛頓巫師的NBA日本賽。

精神狀態良好 籃壇各界打氣

來自剛果的莫湯保在1991年的NBA選秀會中，被丹佛金塊以首輪第4位選中，他在18季職業生涯中，曾效力金塊、亞特蘭大鷹隊、候斯頓火箭各5個球季，也效力過費城76人、紐約人、新澤西籃網（現布魯克林籃網），至2009年宣布退役。

鷹隊班主利斯拿（Tony Ressler）表示：「我們知道莫湯保會以成為傳奇球員的毅力和決心，來面對這個挑戰」。NBA總裁阿當施華則表示，會為世界上最偉大的人道主義者莫湯保祈禱。

莫湯保在18季職業生涯中，每場平均送出2.8次阻攻，當中有5個球季的封阻次數更高居聯盟榜首，他更四度獲選年度最佳防守球員，並於2015年獲選入名人堂。此外，莫湯保生涯送出3289次封阻，是歷來封阻榜上的第2名，他在封阻對手後，會做出招牌的搖食指動作，而此動作甚至遭NBA禁止。

普爾威堅斯逾億美元續約勇士

另外，勇士昨開出兩張破億的合同，與新星佐敦普爾及威堅斯續約。年僅23歲的普爾近日與祖利蒙特格連的風波無礙球隊與他續約，雙方簽下4年共1.4億美金（約11億港元）的頂薪合同，這名後衛在去季上陣76場，場均交出18.5分、3.4籃板、4助攻。

至於27歲的威金斯則是降薪留隊，他跟勇士簽下4年共1.09億美金（約8.6億港元）的合約，最後一年為球員選項。這名前鋒上季交出場均17.2分、4.5籃板、2.2助攻，他上季在季後賽出色的表現，更是勇士的奪冠功臣之一。

據美國傳媒報道，這兩張合同也讓球隊的奢侈稅達2.68億美元（約21億港元），這也代表勇士勢必與部分球員分道揚鑣，減輕薪資壓力。