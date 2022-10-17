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2022年10月17日星期一
皇馬西甲打吡挫巴塞返榜首 功臣賓施馬勢奪金球獎
阿仙奴四連捷續居首 C朗擔正食詐糊 曼聯迎紐卡素互交白卷
卡尼熱刺400戰領軍割愛 李察利臣傷出恐緣盡世盃
大埔4蛋贈深水埗取聯賽首勝 兩軍主帥認今季港超強弱懸殊
祖雲返勝軌 基艾沙普巴傳月內復出
甲府挫廣島稱霸天皇盃 11年來首日乙隊掄元進軍亞冠
電視精選
56歲莫湯保 罹患腦癌
薛雅齊鄭鐵男趕及披甲 中學生涯最終戰奪冠
朱洛言破兩港青紀錄 U18亞洲賽摘銀
體壇快訊：王康怡泰國賽女單奪亞
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【明報專訊】（請看附圖）
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