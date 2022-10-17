阿仙奴四連捷續居首 C朗擔正食詐糊 曼聯迎紐卡素互交白卷

列斯聯迎戰阿仙奴開賽僅逾1分鐘，艾蘭路出現電力故障，導致球證無法與視像裁判（VAR）溝通，需暫停比賽，經約逾半小時搶修後回復正常。阿仙奴此役有加比爾捷西斯傷癒復出，伙拍左路的加比爾馬天尼利及右邊的布卡約沙卡攻堅。惟初段「入肉」攻門卻來自史尼斯泰拉的兩次射門，惟分別斜出和不中目標，令「兵工廠」大難不死。

蒙特起孖 車路士挫維拉續排第4

21分鐘，捷西斯窄位近射高出，阿仙奴隊友馬田奧迪加特則在32分鐘主射罰球未竟全功。36分鐘，列斯聯前鋒洛迪高右路大腳橫傳卻落在阿仙奴腳下，最後奧迪加特直線交沙卡窄位射入掛網波領前上半場，並最終小勝而回。阿仙奴中場格列沙加賽前向列強下戰書，他說：「這是一支謙卑和對勝利飢渴的球隊，聯賽榜已告訴一切。我們當然可以重奪英超，必要條件是相信自己，否則比賽所為何事？」這名30歲瑞士國腳今季在聯賽已入兩球和有3次助攻。

車路士憑中場美臣蒙特在6和65分鐘梅開二度，作客以兩球淨勝阿士東維拉，賽後9戰得19分續排第4。車路士證實膝部受傷的右翼衛列斯占士需養傷8周，勢無緣代表英格蘭出席下月尾揭幕的世界盃，而其復出賽事將可能是12月26日主場迎戰般尼茅夫。

馬古尼或迎戰熱刺復出

此外，曼聯在C朗下半場入波卻因越位在先食詐糊，最終在主場只能與紐卡素互交白卷，賽後9戰得16分續名列第5。至於早前觸傷大腿的另一英軍守將曼聯的哈利馬古尼，據報已可跑步，或可在本月19日復出迎戰熱刺，甚或在本月30日，被英軍主帥修夫基再度召入世盃臨時大軍，而「紅魔」的21歲前鋒格連活特已被落案起訴，今日需就年初涉嫌對其女友企圖強姦、恫嚇及控制、襲擊造成傷害罪名出庭聆訊。同日另一賽果是修咸頓主場與韋斯咸打和1：1。