皇馬西甲打吡挫巴塞返榜首 功臣賓施馬勢奪金球獎

賓施馬：有表現獎項就會來

賓施馬此仗僅開賽12分鐘便為皇家馬德里先拔頭籌，35分鐘，皇馬經一輪組織後，中場費達歷高華維迪最後接應後衛費蘭特文迪回傳射成2：0，巴塞其後有費倫托利斯破蛋，但皇馬在補時階段憑洛迪高高斯射入12碼，令有前鋒羅拔利雲度夫斯基這仗表現並不突出的巴塞隆拿以1：3吞敗。

此外，由法國《隊報》旗下著名體育雜誌《法國足球》主辦的金球獎頒獎禮明晨舉行，據報它已成賓施馬囊中物，事關他既是皇馬成為去季西甲和歐聯雙料冠軍功臣，又以15球榮膺歐聯「入球王」，早在8月時更獲選為歐洲足協年度最佳球員，近期亦對金球獎充滿信心道：「最重要是球隊能奪冠。若你在球場上有表現，個人獎項便會隨之而來。」若最終成事，他是繼高柏、柏天尼、柏賓及施丹後，第5名獲這殊榮的法國籍球員。

卡雲尼開齋 四大聯賽建功締里程碑

另今夏被曼聯放棄，之後轉投華倫西亞的卡雲尼昨開齋兼梅開二度，令他先後在意甲、法甲、英超和西甲歐洲四大聯賽建功，惟球隊最終在主場被艾爾切逼和2：2。馬德里體育會則藉前鋒基沙文在47分鐘取得第3個聯賽入球，令球隊作客以1：0險勝畢爾包，賽後少榜首皇馬6分，西維爾也以1：0挫馬略卡凱旋，為第3次督師的新帥森柏奧利響頭炮。