傑志7球大勝升榜首 明加索夫首「戴帽」 南區初嘗敗績

傑志坐陣旺角大球場，有2245人入場，面對開季各賽事5戰全勝的南區，「藍鳥」在10分鐘由中場基爾頓先開紀錄，1分鐘後潘沛軒頭槌再下一城，其後明加索夫的妙射及費蘭度直入罰球，上半場已領先4：0。30歲翼鋒明加索夫於下半場51及82分鐘再入兩球，完成加盟傑志7個月後首個帽子戲法，加上後備入替的希臘籍中鋒文尼亞斯埋齋，傑志大勝7：0，反壓南區登榜首，首兩場聯賽狂轟17球兼未失球。

4仗贏至少4球 朱志光拒輕敵

理文10蛋狂數港U23平紀錄

今季港超開季兩個月已出現8場比數相差4球或以上的賽果，當中傑志佔4場，但主教練朱志光稱未敢輕視放鬆，「有時矮櫈都會絆倒你，高櫈反而絆你不到」。南區主帥鄭兆聰稱球隊有多名主力因傷或家人染疫而要隔離缺陣，未能以完整陣容應戰，惟會視昨仗為學習，「面對傑志犯錯就會被懲罰」。

同日另一場，理文在將軍澳運動場主場憑西班牙籍射手洛迪古斯上陣59分鐘轟入5球，加上基華尼頓梅開二度，以10：0大炒香港U23，追平傑志於上月18日作客大勝深水埗的港超歷來最大比數勝仗紀錄。

深水埗迎大埔演區隊打吡

今日續有3場港超，深水埗下午3時在深水埗運動場迎戰和富大埔，合演區隊打吡各爭聯賽首勝。標準流浪下午3時在斧山道運動場對港會，東方傍晚6時在旺角場鬥晉峰。