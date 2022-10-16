皇馬巴塞榜首之爭 羅拔仔首戰國家打吡 嘆球隊「忘記要防守」

皇家馬德里vs.巴塞隆拿 晚上22：15 now632台直播

古迪復操或冒險復出

利雲度夫斯基上周歐聯末段連入兩球，助巴塞逼和國際米蘭，不致提早出局，但出線形勢被動，這名波蘭籍前鋒賽後稱：「對入球的欲望，令球隊好像忘記了要防守。當然球隊近幾星期受傷兵潮影響，一路要轉變陣容，表現自然難見穩定。」今季淪為中堅第五選擇的老將碧基，上仗臨危受命，但包越位兼直接讓皮球漏給對手一幕，成為各方球迷笑柄。消息指巴塞為打吡榮譽，正選或冒險派3日前才復操的祖利斯古迪。

「羅拔仔」及古迪等多名今夏加盟巴塞的球員，今晚均會首次出戰西班牙國家打吡，但風光需要以戰績支持。西班牙傳媒指球隊今夏出售不少資產增兵，要收支平衡，歐聯最少要打入8強，現時豪賭面臨失敗，主帥沙維承受不少下台壓力，但他近日續獲會長拿樸達表態支持，後者在球會電視節目中表示：「球隊還在重建階段，但對沙維與球員的信心一直都在，己隊會繼續努力在冬季市場物色好球員。」不過，中場法蘭基迪莊據報不滿沙維將自己投閒置散，後悔未有今夏選擇離隊。

皇馬則在上周中歐聯對薩克達收起莫迪歷及雲尼斯奧斯祖利亞等主力，仍取得提前出線資格。惟主力門將泰拔高圖爾斯仍未傷癒，需續由盧連頂替把關。至於上仗撞傷前額的守將魯迪格，則可戴保護面罩上陣。

大哨羅拔仔撐賓施馬奪金球獎

射手賓施馬賽前獲利雲度夫斯基及名宿「大哨」朗拿度盛讚，力撐應獲今年度的金球獎及世界足球先生大獎，他雖然本月傷癒後近3仗零入球，但教練安察洛堤賽前仍對其投下信心一票，又不忘揶揄今仗對手，貫徹自己一路以來「睇餸食飯」的理念：「巴塞的歷史建基於以悅目足球爭取榮譽。對我而言只得一種風格並不足夠，因為球員會變，最重要的是球員對踢法感到自在。」