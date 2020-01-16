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2022年10月16日星期日
利物浦迎曼城 重磅射手再對撼 高普抗七年之癢 難敵藍月「完全體」
簡迪傷勢反覆 或無緣隨法軍征世盃
曼聯迎鵲 坦帥籲福仔改善埋門 格連活特違保釋再被捕
李城狂攻徒勞 偕水晶宮互交白卷
拜仁迎次席弗賴堡 紐亞肩傷續缺陣
足壇快遞：甲府廣島決戰日皇盃
SUN周日體育賽事直播
皇馬巴塞榜首之爭 羅拔仔首戰國家打吡 嘆球隊「忘記要防守」
傑志7球大勝升榜首 明加索夫首「戴帽」 南區初嘗敗績
傅家俊放眼未來 冀大眾撐桌球發展
港隊U18亞洲賽單日奪兩牌
體壇快訊：欠薪飛鷹向司徒偉傑致歉
SUN周日體育賽事直播
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【明報專訊】（請看附圖）
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