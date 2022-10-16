簡迪傷勢反覆 或無緣隨法軍征世盃

占士科芬拿同因傷復出無期

簡迪於8月中英超主場對熱刺時拉傷腿筋，之後缺陣車路士12場聯賽及歐聯賽事。法國《隊報》稱，這名上屆以主力身分為法國隊贏得世界盃的31歲中場，康復進度反覆，將未能趕及參加今屆世界盃。

《The Athletic》指出，簡迪早前一度復操，但訓練時再次觸傷腿筋，將要養傷3個月。車路士領隊樸達證實，簡迪將於日內約見醫生尋求治療方案。法國隊在今屆世盃D組，同組對手為澳洲隊、丹麥隊及突尼斯隊。

此外，樸達證實上仗歐聯勇戰受傷的右閘列斯占士，亦要約見專科醫生治理，暫未確定需否做手術，至於中堅韋斯利科芬拿預計在世盃舉行前都無法復出。

傳杜曹有意執掌英格蘭

另外，英國《電訊報》及德國《圖片報》均報道，現於印度度假的車路士前帥杜曹，有意在世盃後接替修夫基的帥印，成為英格蘭隊新主帥。修夫基於2024年才約滿，但外界估計這名宿能否續領軍，仍取決「三獅兵團」今屆世盃成績。報道又稱，杜曹早前已拒絕兩間來自英格蘭及西班牙球會的邀請。