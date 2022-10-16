利物浦迎曼城 重磅射手再對撼 高普抗七年之癢 難敵藍月「完全體」

要講紅軍忽然低迷的原因，很多，太多。由主流論調的骨幹老化，至偏鋒的季前亞洲掘金之旅，皆有其理據。向來信奉任何現象之背後，通常不僅涉及單一或少數因素。定要揪出元兇的話，感覺上紅軍實在用得太盡，好些球員暗傷隱疾被腎上腺素壓下拖延爆發，此所以更建議趁着這個奇怪世界盃年休養生息，無謂勉強於長命賽送人頭，寧願側重盃賽以（相對的）弱勝強。

高普逼搶戰術現缺口

猶記得高普率領多蒙特的告別一季，在德甲半程冠軍冇佢份，倒淪為半程包尾，實際處境卻跟目前的利物浦迥異。當時蜂兵的推進和防務結構沒有明顯缺失，致命傷乃兩邊禁區的決斷失常，說成運氣或腳風欠順也無不可。相比之下，現時紅軍的問題較深層次，瘋搶此一戰術根基出現缺口。完美風暴始於上述的用得太盡身心俱疲，疊加賣走陣中壓迫能力數一數二的文尼，以至中堅VVD潛意識避免暴露爆發力下滑而企位偏後；高位第一點施壓失靈，產生骨牌效應，構成目下進攻入肉機會減少、防線更中門大開之困窘。

舉個例，對阿仙奴時閃電失守，那種鬆散的反搶幾乎以為睇緊曼聯。順帶提起再之前輸給紅魔，跑動數據落在下風，同樣難以接受。高普最近把陣式換成四四二，直言「希望防守模式有別於慣常，因此就像所見的改變了少許」。可是效果為僅能於歐聯魚肉格拉斯哥流浪，回師英超則被阿仙奴圍搓。今仗迎戰各方面都或多或少高過兵工廠的曼城，紅軍縱有兩大創造力泉源之一的左閘羅拔臣傷癒可望復任正選，對整體幫助畢竟有限。

夏蘭特迅速融入體系

至於曼城，仲有乜好講？無鋒也夠贏，有鋒擔心弄巧反拙？忘記阿古路踢了幾耐嗎？不曉得夏蘭特紅牛系背景習慣逼搶？高普特別讚揚夏蘭特走位「真的聰明」，看看社區盾遭無知之輩恥笑失機，所失的機，正正憑聰明走位製造，把握不到則明顯屬偶然。着眼點應是該役他尚未懂參與組織而顯得孤立，惟很快已融入，無異於其他假九墮後或拉邊駁腳，附送高速後上入楔叩關。

高普又滿帶葡萄借用紐卡素高層一句「我們沒上限」，評論曼城重金買人。然而夏蘭特的解約金不算高，起碼比紅軍的達雲紐尼斯便宜得多。促成交易，足球元素佔比甚高，包括哥帥的指導、球會的醫療支援等等。過去談到少年鋒神最怕傷病磨，果然在剛過去的國際賽期獲藍月醫護人員跟身，周中歐聯亦輪休，挪威無緣世盃更讓可他一邊提早歇冬回氣，一邊多向哥帥學習，不啻乃英超守將噩耗。

哥帥明夏約滿 曼城組軍方向添異數

不過，一如文首所言，懸念在來年。曼城近幾個轉會窗似是回歸基本步，若謂無鋒變回有鋒很合理，那找來非常個人化的基亞利殊，便至今依然無法想透——除非欲為哥帥離隊未雨綢繆，有此類單對單能力強的球星打底，就不必太講究新帥的條件。如果藉此能令英超更緊湊更好睇，冇壞吧。

作者簡介：球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。

文：蘇柏高