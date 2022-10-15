全勝傑志南區對壘 朱志光籲麾下保持耐性

理文vs.香港U23 將軍澳運動場 下午15：00開賽 票價：$80/30

港超開季兩支全勝之師今傍晚6時於旺角大球場相遇，由傑志惡鬥冠忠南區。「藍鳥」主教練朱志光提醒麾下在大戰要踢得有耐性；南區主帥鄭兆聰稱會以拼勁及穩健防守迎敵。

傑志新援沙根巴耶夫無緣地標

南區守將基斯停賽刑滿

傑志今季在各項賽事三連勝，上場菁英盃以5：1大勝宿敵東方，新加盟的希臘籍中鋒文尼亞斯後備入替首上陣即取入球，他稱在「地標戰」建功後信心大增。惟藍鳥另一新兵的吉爾吉斯國腳翼衛沙根巴耶夫、英籍中場查理史葛及港將羅梓駿均有傷在身，今仗料無緣候命。朱志光形容南區在鄭兆聰重掌後防守明顯有改善，提醒前場球員要踢得有耐性，靜待缺口破網。

南區開季5戰全勝，包括在聯賽以3：1反勝理文，以及上周足總盃首圈以6：1大勝香港U23，現兩戰6分暫居聯賽榜首。主教練鄭兆聰稱相信球隊防守能力，要爭勝還需要球員的拼勁。南區守將基斯停賽刑滿可復出。

理文將帥停賽 無緣鬥香港U23

同日頭場為理文於下午3時在將軍澳運動場對香港U23，中場顏樂楓於上仗菁英盃對和富大埔尾段兩黃一紅被逐，與主教練陳曉明同因停賽而分別未能上陣及領軍。