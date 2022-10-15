時間管理成就文武生 黃皓雋恨當大港腳

文：余瑋、圖：賴俊傑

黃皓雋中學畢業於基督教國際學校，2020年入讀科大，主修工商管理市場學，現為3年級生。目前讀科大的港超球員，還有效力晉峰的邵昀俊等，他們曾在科大校隊做隊友參加大專盃。Anson起初接觸足球就如一般青年自小受父親薰陶，4歲於科化足球學校學踢波，6歲起在香港巴塞足球學校（現稱傑志足球學院）受訓8年，14歲到南華青年軍，隨這支老牌球會踢過甲組聯賽。他在2015年參加香港賽馬會青少年足球訓練營勝出技術挑戰賽，獲選到英國曼徹斯特交流兩周，參觀曼聯卡靈頓訓練基地，獲時任曼聯青訓學院總監畢特指導。

Anson首年讀科大時，同時首次投身職業足球加盟理文，他透露當年在南華有幸獲數隊港超邀請跟操，適逢剛中學畢業及有興趣，認為是合適時候嘗試職業聯賽。去年中在港舉行的亞協盃分組賽，他在理文以5：1大勝蒙古220體育會一仗攻入先開紀錄一球。

上午操練下午上課 自信可兼顧

過去兩年因疫情關係，Anson主要透過網上授課學習，直至本學年才回復校園上課，笑言感覺猶如剛入學的新生。他今季由理文轉投東方後，球隊主要早上操練，因此他盡量將課堂編排於下午，住科大宿舍的他，由早上出發到將軍澳足球訓練中心操練，下午回校園上課，下課已是傍晚6時，每周有2、3天都是這樣的行程，他承認起初是有點不習慣，惟有信心可兼顧，「要兼顧足球事業和學業，時間分配就要做得好，還有取決意志和是否重視自己制定的目標，始終都要花時間讀書，難免犧牲不少個人活動聚會，不過很多本地球員也試過這樣，所以都無藉口」。

海外征戰遇考試 隔空成功「過關」

Anson過去一年曾兩次到訪烏茲別克，分別為理文和東方出戰亞協盃淘汰賽階段賽事，除了有份落場親身感受對手主場的熾熱氣氛，作為大學生球員，他透露由去年底到今年初隨理文作客烏茲別克、泰國及蒙古比賽或集訓期間，適逢大學有考試，在教練獲准才得以在酒店用電腦完成網上考試，「過去一年隨隊到過烏茲別克、泰國和蒙古做網上考試，要長開手機拍攝自己考試情况，幸好當地網絡尚算順暢」。

Anson離大學畢業還有兩年，他希望順利完成大學學業的同時，眼見多名港足小將如孫銘謙、陳晉一和趙聡悟都相繼成為大港腳，他也期待有朝一日能跟隨這班「千禧後」港足青年軍戰友的步伐，「若想達成做大港腳的目標，來到東方後就要把握每次上陣機會，更努力爭取表現，以至取得第一個入球，為球會取得好成績」。