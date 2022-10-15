曼聯歐霸降摩出線在望 麥湯米尼絕殺險勝 坦帥批麾下欠把握力

曼聯上輪作客憑後備上陣的拉舒福特傳射居功以3：2險勝奧摩尼亞，昨返奧脫福球場再迎這支塞浦路斯球會，主帥坦夏格改以這名射手伙拍基斯坦奴朗拿度（C朗）及安東尼正選攻堅，惟「紅魔」是役久攻不下，其中客軍門將法比安奴左飛右撲，成功擋出12次中框埋門，直至完場前補時階段，方憑麥湯米尼於禁區內混戰射入，以1球小勝，賽後4戰得9分續排次席，未來兩輪至少再取1分便可篤定出線。

雖然最終袋走3分，但坦夏格直言把握力須改善：「整體表現是令人滿意的，製造了不少機會，態度亦很正面，但把握力不太好，希望往後可在這方面做得更好。」

同組的皇家蘇斯達昨迎戰舒列夫，藉對方後衛早段兩黃一紅被逐踢少1人下，終輕鬆贏3：0，4戰全勝得12分續居首之餘，亦提早兩輪至少出線附加賽。

沙卡胸口建功 阿仙奴贏波續全勝

至於阿仙奴昨晨於A組作客挪威的波杜基林特，主帥阿迪達延續輪換政策，首席射手加比爾捷西斯獲准休息未隨隊，而翼鋒雷斯尼爾遜亦首於今季獲派正選登場。全場佔據主動的「兵工廠」於24分鐘由翼鋒布卡約沙卡右路殺入禁區，近門施射雖被對手後衛攔截，但皮球隨即反彈至其胸口撞入網打開紀錄。惟及後攻勢未見入肉，終以1球小勝而回，3戰全勝得9分續居首，領先踢多一輪排第3的對方5分，由於對賽成績較佳，只要餘下3輪至少取得1分，便可至少出線附加賽。

阿迪達表示：「在賽程頻密下，輪換可盡量保護球員減少傷疲，我不希望每名球員經常踢足90分鐘，這對球隊及球員來說都有很大風險，因此在當中取得平衡很重要，但首要目標當然是每場均可取得勝利。」他又透露，是役功臣沙卡因傷退下火線，未知明晚英超作客列斯聯能否趕及出戰。

韋斯咸歐協聯鎖定出線

另外，韋斯咸昨於歐協聯B組憑賓華馬及查洛保雲各建一功，主場以2：1小勝安德列治，4戰全勝得12分續居首，提早兩輪出線16強。