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2022年10月14日星期五
巴塞逼和國米 沙維認出線嚴峻 利雲度夫斯基建功碧基犯錯 下仗鬥拜仁迎生死戰
熱刺反勝破法登榜首 孫興慜起孖稱與卡尼心靈相通
紅軍炒格流 沙拿6分鐘戴帽史上最快
白禮頓征賓福特爭返勝軌 迪沙比未開齋無懼續用小將
迪馬利亞僅養傷20日 勢可連續出席4屆世盃
體壇快訊：史浩克賀芬咸爭勝止頹
電視精選
南華挫東方先拔頭籌 梁兆華余理洋領軍反超 朱亮雙雙奠勝
傅家俊曾憂紅館礙球迷觀戰 稱4日改變港桌球文化生態
5球會入稟控排總解除會籍
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【明報專訊】（請看附圖）
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