紅軍炒格流 沙拿6分鐘戴帽史上最快

格流吞隊史主場最大敗仗

上周交手以2：0贏波的利物浦，此戰17分鐘先失守，被「格流」中場艾菲特禁區頂射破大門。然而紅軍僅落後7分鐘，即由羅拔圖法明奴接應森美卡斯角球頂入扳平。這名31歲巴西隊射手，換邊後10分鐘禁區內撞射再下一城，本月4仗攻入5球。他10分鐘後更交出後腳妙傳，造就另一前鋒達雲紐尼斯燙射建功。紐尼斯68分鐘被沙拿入替，而該名埃及隊翼鋒，分別在76、80及81分鐘建功，僅觸球9次便連中三元，打破賽事最快帽子戲法紀錄。紅軍87分鐘再由19歲小將哈維艾利諾錦上添花，終贈對手隊史最大主場敗仗。

利物浦賽後4戰得9分，以3分落後全勝的拿玻里居次。主帥高普談及沙拿的最快「戴帽」壯舉時，僅用一句帶過，「沙拿就是沙拿。歐聯最快帽子戲法紀錄，這是特別的成就」。他又說滿意麾下此戰發揮，讓他「飲得杯落」，「此戰讓球隊氛圍變得更好。我們習慣作客比賽後喝喝啤酒，但我很久沒喝了，大概一瓶足以讓我喝醉」。

拿玻里四連勝提前闖16強

拉斯柏度尼建功締里程碑

同組的拿玻里主場以4：2擊敗阿積士，4戰全勝提早出線。昨仗攻入1球的拉斯柏度尼，是繼名宿拉雲拿利及迪比亞路後，第3名在生涯首3場歐聯均建功的意大利籍球員。