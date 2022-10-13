甲一決賽燃戰火 東方南華搶先機

滿貫vs永倫 修頓室內場 晚上 19：00開賽

東方vs南華 修頓室內場 晚上20：40開賽

門票港幣90元、特惠票港幣60元

Cityline將收取額外手續費

甲一聯賽在去年底開鑼，東方在12月22日面對「夫添」的南青時，力戰下以48：61告負。不過，球季因新冠疫情斷斷續續，橫跨一年下變數甚多，兩軍也經歷巨變，尤其南華有主力中鋒惠龍兒及後衛楊和轉戰東亞超級聯賽（東超）的灣區翼龍，冠軍教頭巴拿莫域也離隊返回加拿大，球隊一度由余理洋兼任教練，惟7月常規賽復賽時，戰至加時不敵滿貫，不敗金身被打破，「紅軍」即改由名宿譚偉洋和胡國鋒回巢暫掌帥印，直到今季完結。

譚偉洋接掌慶幸南華打好基礎

南華在今季得8勝1負，以常規賽次名直入季後賽4強，他們在惠龍兒離隊後，由主力梁兆華和朱亮擔起攻守重責，而陳曉峰、葉耀邦、曾湛元和張延隆等小將也要「孭飛」，分擔得分責任。譚偉洋表示自己仍跟球隊磨合，但慶幸巴拿莫域為南華打好基礎，自己在戰術上亦無需作出太多改動，只需盡快適應原有風格。

楊睿騏領銜東方 李琪讚核心

至於東方今季由教練柏利施域執教，開季初段仍處於磨合期，球隊默契稍為好轉後，美籍控衛拉利羅斯又受腳傷影響，上月更宣布提早離隊。「藍軍」最終在常規賽以6勝3負排第4，但他們於季後賽4強以「全華班」面對常規賽一哥、有美籍中鋒荷利菲特坐鎮的滿貫卻不落下風，年輕長人卜聿揚在禁區表現亮眼，而且後衛梁嘉顯和楊睿騏（Ricky）亦有好表現，球隊老臣子李琪大讚3人為球隊核心，「Ricky表現一向厲害，拉利羅斯離隊更解放他的火力，而且嘉顯也愈打愈好。阿卜首年打甲一，但他面對洋將也不落下風，相信他對上華將表現更好」。

至於滿貫在頭場的季軍戰面對永倫，盼於3場2勝制下先拔頭籌。今日兩場賽事將於今早10時在Cityline購票通發售，票價90元正，長者及學生優惠票60元，而售票系統將會收取額外手續費。

甲一相隔4年重啟降班機制，在常規賽尾4的球隊需以配分加名次賽積分決定名次，康仁福建、南青、安保漢友和遊協依次為第7至10名，分別配分4至1分，而名次賽勝場得3分，負場得0分。名次賽後，連同配分總分最低之隊伍，下年度將降班甲二，令今季賽事更添刺激。

遊協大敗 4年來首甲一隊降班

福建在首輪名次賽先贏遊協，昨於修頓上演的名次賽次輪再憑懷斯、鄭錦興、鄭卓男和劉子禮得分上雙，以74：71反勝漢友，以10分率先「上岸」，漢友則獲5分。至於遊協未能打出背水一戰的氣勢，昨於名次賽以56：106大敗予南青，兩輪賽事全敗僅得1分，即使27日最後一輪名次賽擊敗漢友，也難逃降班命運，成為近4年來首次降班的甲一球隊。