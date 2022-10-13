Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
體育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
體育
2022年10月13日星期四
祖雲歐聯恥敗拒易帥 敗走海法出線危 艾歷尼獲撐恐釀內亂
PSG賓菲加再言和 麥巴比歐聯31球刷新隊史
皇馬逼和薩克達闖16強 魯迪格爆頭建功無恙
阿仙奴征挪威爭連捷贏波 捷西斯缺操尼基迪亞領銜
水手吞敗 前鋒捕鳥進逼榜首
體壇快訊：森林炒球員買賣主管球探
電視精選
甲一決賽燃戰火 東方南華搶先機
勇士未禁格連上陣僅罰款 周五復操迎揭幕戰 居里助與普爾釋前嫌
黃澤林返西班牙受訓 校長拿度對打3小時
拉度簡露五度換帥 邀梅利前體能教練襄助
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
祖雲歐聯恥敗拒易帥 敗走海法出線危 艾歷尼獲撐恐釀內亂
PSG賓菲加再言和 麥巴比歐聯31球刷新隊史
皇馬逼和薩克達闖16強 魯迪格爆頭建功無恙
阿仙奴征挪威爭連捷贏波 捷西斯缺操尼基迪亞領銜
水手吞敗 前鋒捕鳥進逼榜首
體壇快訊：森林炒球員買賣主管球探
電視精選
甲一決賽燃戰火 東方南華搶先機
勇士未禁格連上陣僅罰款 周五復操迎揭幕戰 居里助與普爾釋前嫌
黃澤林返西班牙受訓 校長拿度對打3小時
拉度簡露五度換帥 邀梅利前體能教練襄助
祖雲歐聯恥敗拒易帥 敗走海法出線危 艾歷尼獲撐恐釀內亂
PSG賓菲加再言和 麥巴比歐聯31球刷新隊史
皇馬逼和薩克達闖16強 魯迪格爆頭建功無恙
阿仙奴征挪威爭連捷贏波 捷西斯缺操尼基迪亞領銜
水手吞敗 前鋒捕鳥進逼榜首
體壇快訊：森林炒球員買賣主管球探
甲一決賽燃戰火 東方南華搶先機
勇士未禁格連上陣僅罰款 周五復操迎揭幕戰 居里助與普爾釋前嫌
黃澤林返西班牙受訓 校長拿度對打3小時
拉度簡露五度換帥 邀梅利前體能教練襄助
prev
next