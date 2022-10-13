體壇快訊：森林炒球員買賣主管球探

中國女排世界賽再負意軍8強止步

中國隊昨於女排世界賽8強，被意大利隊主將伊高奴獨取29分，以局數1：3落敗，近4屆首次未能打入4強。上屆亞軍意大利今屆小組賽曾挫「女長城」。意軍明晨將鬥以3：2反勝日本隊的巴西隊。

荷22歲鐵騎士魂斷世界超級賽

世界超級電單車賽（WBSK）次級賽事超級300賽上周於煞科戰葡萄牙站發生嚴重意外，荷蘭籍車手域陀史迪文頭部重創，留醫4日後昨證實不治，終年22歲。這名川崎廠手今季曾贏出4場比賽，總成績排第2。

丁俊暉兩棒破百蘇格蘭賽過關

世界排名下滑至第36的中國名將丁俊暉，昨於蘇格蘭桌球公開賽外圍賽打出兩棒破百下，以局數4：1擊敗英格蘭球手史拉沙，與同胞徐思、東道主球手安東尼麥基爾、當奴臣等晉級下月尾展開的正賽。

港隊世界賽女團追逐賽出局

世界場地單車錦標賽昨於法國巴黎展開，在首日上演的女子團體追逐賽資格賽，李思穎、楊倩玉、逄瑤和梁寶儀合力為港隊踩出4分40.911秒，在16隊中排第14，未能以前8名晉級。楊礎搖今晚會在女子爭先賽亮相。