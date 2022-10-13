皇馬逼和薩克達闖16強 魯迪格爆頭建功無恙

皇馬連續26季闖淘汰賽

皇馬此仗先遭薩克達46分鐘破門，但魯迪格補時5分鐘接應卻奧斯傳中，奮不顧身頂入扳平，賽後於F組領先次席的RB萊比錫4分及薩克達5分，在萊、薩兩軍會最後一輪交手下，肯定連續26季晉級歐聯淘汰賽。惟魯迪格建功一刻與對方出迎門將「火星撞地球」後，血流披面倒地。魯迪格賽後在網上笑言「自己仍生還」，報道指這名守將前額縫20針，但沒有骨折，料下周日主場對巴塞隆拿一仗可戴保護面罩披甲。不過，西班牙傳媒憂慮射手賓施馬傷癒後狀態低迷，「艦隊」近6仗只入9球，走勢轉弱，下仗或不敵宿敵巴塞。

曼城出線 夏蘭特缺陣蓄銳鬥紅軍

至於G組的曼城，對哥本哈根一戰收起夏蘭特、菲爾科頓、貝拿度施華及魯賓戴亞斯，其中前者全場坐後備，領隊哥迪奧拿說：「部分球員有疲態而未上陣，所以就起用不少生力軍。」「藍月」是役上半場先有洛迪卡斯簡迪食詐糊及馬列斯12碼宴客，左後衛沙治奧高美斯其後於30分鐘因拉跌敵鋒哈利達臣而被逐，但最終10人應戰下與哥軍賽和0：0，賽後領先第3的西維爾8分而篤定出線。