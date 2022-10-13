祖雲歐聯恥敗拒易帥 敗走海法出線危 艾歷尼獲撐恐釀內亂

海法馬卡比前鋒艾斯利上半場梅開二度，使祖雲達斯吞兩蛋而回，賽後4戰1勝3負只得3分，要餘下兩仗全勝，加上巴黎聖日耳門和賓菲加其中一隊對海法失分，才有望出線。祖雲會長安德列艾里尼向球迷道歉，但表明球隊戰績不濟是所有人的責任，「艾歷尼會繼續是主帥」。

迪馬利亞傷出 兩將傳部署離隊

祖雲在意甲表現亦差強人意，意大利《共和報》稱隊內未有明顯的反艾歷尼派系，但只餘一班效力多年的舊部願意賣命。報道指塞爾維亞雙子杜辛華荷域及菲臘高斯迪都對艾帥戰術感迷茫，保羅普巴則不急於復出，與昨仗疑觸傷腿筋的翼鋒迪馬利亞等，似只為世界盃調整狀態。另外，文路爾盧卡迪利、韋斯利麥堅尼甚至已部署離隊。《米蘭體育報》則指出，若祖雲最終選擇季中易帥，只會仿傚上季曼聯聘臨時教練至季尾，明夏再為物色新帥從長計議。

車路士凱旋登頂 占士膝傷添憂

AC米蘭上周作客淨負車路士3球，昨仗18分鐘亦因湯姆利對美臣蒙特從後拉衫，即使蒙特完成射門，被主隊門將邁治蘭擋出，球證仍判12碼及對湯姆利出示紅牌。佐真奴費路操刀得手後，客軍再有奧巴美揚在34分鐘接應蒙特傳中撞入成2：0，完成雙殺「紅黑軍」及升上榜首。惟英格蘭隊翼衛列斯占士下半場因膝部受傷退下火線，暫未知會否影響其出席世界盃。

湯姆利被逐輸12碼 米蘭將帥斥誤判

對於湯姆利輸12碼被逐，主帥皮奧利說：「這絕不是犯規，更不是紅牌，很可惜我們無法用相同人數較勁。」米蘭中場辛度東拿利在賽後一邊看重播，一邊向記者揶揄：「不如用籃球球例，只要碰到都犯規。不止這一下，球隊上半場有多次被罰黃牌和自由球，都令人費解。」德國籍球證施拔治是役上半場並發出6張紅、黃牌，為暫時今屆所有比賽中上半場最多。佐真奴、英格蘭名宿加歷查都認為湯姆利紅牌過於苛刻，但同意判12碼決定。E組另一場由薩格勒布戴拿模主場1：1逼和薩爾斯堡，後者跌落次席暫少車路士1分，但領先另外兩隊兩分。