港女佩劍團U23亞洲賽摘金

2號種子的港隊在女子佩劍團體4強以45：41險勝哈薩克隊，再於決賽以45：38挫韓國隊奪金。至於女重在只有陳祉澄、關爾敏和吳卓輶3人出戰下，仍力戰至4強以22：45負哈薩克隊，收穫銅牌。

朱詠翹賽後表示，對於團體賽能挫韓國隊奪冠感高興，「韓國劍手在個人賽獲頭4，有一定實力。我們4人在個人賽都輸給她們，所以今次視為自己和男佩爭一口氣」。她指團隊能發揮水準，關鍵是薛雅齊在第3局重奪領先優勢，「我們這仗鬥心很強，且Summer（薛雅齊）打得很好，港隊在頭兩局仍落後，但她追上去之後，我們一直保持氣勢，最終才能獲勝」。

港隊共奪1金2銀3銅

男花在個人賽意外無緣獎牌後，昨在團體賽殺入決賽面對韓國隊，力戰下以41：45告負，屈居亞軍。連同女花關渝澄和梁雅蕾在個人賽雙雙掛銅，加上她們日前伙拍符妤名及黎熙晴在團體賽摘銀，港隊今屆賽事以1金2銀3銅作結。