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2022年10月12日星期三
巴塞迎國米 為出線求勝 陷出局邊緣 沙維認需改善表現
利物浦衝浪再添傷兵 戴亞斯膝傷唞兩個月
熱刺世盃前賽程密 孫興慜勉保持初心
包尾馬體會再戰布魯日不容有失
遭維拉逼和 森林止連敗脫榜尾
楊文蔚戰虛擬跑 稱康復理想
體壇快訊：拿度添丁榮升人父
電視精選
格連為訓練拳毆普爾致歉 認行為不當 無限期離隊自省
諷阿迪達無力管理球星 奧巴認負面情緒致失言
港女佩劍團U23亞洲賽摘金
港隊迎場地單車世界賽首擊
港基地車隊美耐力賽封王
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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巴塞迎國米 為出線求勝 陷出局邊緣 沙維認需改善表現
利物浦衝浪再添傷兵 戴亞斯膝傷唞兩個月
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包尾馬體會再戰布魯日不容有失
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