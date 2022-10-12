巴塞迎國米 為出線求勝 陷出局邊緣 沙維認需改善表現

巴塞隆拿vs.國際米蘭 明晨03：00 now643台直播

巴塞在上周歐聯被國米中場查漢奴古一箭定江山，作客以0：1見負，兩隊明晨於魯營球場再交手，若巴塞再敗及同組的拜仁慕尼黑作客柏辛域陀尼亞保持不敗，巴塞將會4戰只得3分提早兩輪出局，反觀擊敗國米便可同得6分兼反壓對方成小組次名。

柏迪冀全力一拚

巴塞剛於西甲主場以1：0小勝切爾達後聯賽七連勝，以較佳得失球力壓同分的皇家馬德里重登榜首，19歲中場柏迪於該仗取得全場唯一入球。這名今季改披巴塞8號球衣的西班牙國腳在季初已入兩球，據統計，他出道至今為球隊上陣82場入11球，更勝8號球衣前主人恩尼斯達上陣159場入11球的效率。曾豪言今季在西甲要入10球的柏迪稱，上仗聯賽取勝後重振士氣，球隊將會全力以赴迎戰國米。主帥沙維則提及，巴塞對切爾達時只踢了半場好波，「若球隊踢出這仗下半場的表現，是不能擊敗國米，必須作出改善去迎接歐聯賽事」。

往績方面，巴塞近17次歐聯主場對意甲球隊只輸一次，為2020年12月分組賽以0：3負祖雲達斯；國米上次作客擊敗西甲球隊更要追溯至18年前以5：1大勝華倫西亞，近年則分別在2018/19年及2019/20年兩屆歐聯作客魯營敗陣而回。然而，巴塞現至少多達6名傷兵，後防屬「重災區」，3名中堅朗奴阿拿奧祖、安達斯基斯坦臣及祖利斯古迪仍在養傷，正選中堅料要起用艾利加西亞伙拍老將碧基。國米則續有前鋒盧卡古缺陣。

恩尼斯達冀來年回巢執教鞭

此外，現效日職球會神戶勝利船的38歲中場恩尼斯達，接受意媒訪問時透露，只會留在日本多一年，之後希望重返巴塞出任職位，「一年後我想返回巴塞，那裏是我的家，但我不知到時是什麼身分，教練、體育總監還是其他，要視乎屆時情况，我不能什麼都沒做，就說讓我回來」。早前有報道稱，巴塞有意待「小白」掛靴後，邀請這名昔日名將出任青年軍教練。