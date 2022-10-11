巴塞西甲再登頂 沙維斥麾下放鬆

巴塞憑柏迪於17分鐘射入全場唯一入球，在主場以1：0擊敗切爾達，賽後8戰7勝1和得22分並創近5年最佳開季，以較佳得失球力壓同分的皇馬居首。巴塞除周中對國際米蘭外，下周日再與皇馬合演西甲國家打吡，沙維促麾下須改進迎接硬仗，「我們下半場未有繼續施壓，或許球員疲倦，但這亦影響他們的心理。若在歐聯仍出現今天下半場的表現，對國際米蘭將難以應付」。

馬體會1.5億買斷基沙文

佩奧爾嘲卡斯拿斯出櫃致歉

馬德里體育會昨則證實，已買斷由巴塞外借的31歲法國隊射手基沙文並簽約4年，基本轉會費據報為2000萬歐元（約1.5億港元）並附加400萬歐元浮動條款。而稱遭黑客入侵社交網訛稱「出櫃」的西班牙隊名宿卡斯拿斯，昨向球迷道歉。留言嘲笑稱「是時候公開我們關係」的國家隊前隊友佩奧爾，亦為言論不當致歉，但稱自己沒有惡意。

另外，柏林聯昨於德甲作客以1：0小勝史特加，賽後9戰得20分，分別多次席弗賴堡及第3拜仁慕尼黑兩分和4分。