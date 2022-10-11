紅軍敗走阿仙奴兼傷兩將 高普認情况不妙爭標無望

【明報專訊】利物浦昨在英超作客以2：3不敵阿仙奴，踢少一場落後榜首的「兵工廠」多達14分，「紅軍」領隊高普賽後承認已退出今季英超爭標行列，亦確認半場因傷退下火線的翼鋒路爾斯戴亞斯及右閘阿歷山大阿諾特「情况不妙」。
軒達臣馬加希斯衝突 英足總調查
阿仙奴憑加比爾馬天尼利開賽58秒開紀錄及半場前助攻予布卡約沙卡破網，加上沙卡下半場射入12碼梅開二度，在酋長球場以3：2挫有達雲紐尼斯及羅拔圖法明奴建功的利物浦，終止連續5次交手不勝，賽後9戰8勝24分居首，領先曼城1分；紅軍8仗2勝4和2負得10分跌至第10位，自2012/13年來近10年最差開季，追平上季聯賽僅2負的落敗場數。
高普賽後稱不同意12碼判決，認為打和是更合理賽果，惟承認3個失球均是失誤。利物浦將於周四凌晨歐聯作客格拉斯哥流浪，下周日英超主場大戰曼城。中堅華基爾雲迪積克承認接連落敗後，球隊現信心危機。
此外，紅軍隊長佐敦軒達臣完場前跟阿仙奴中堅加比爾馬加希斯爭執，致雙方多名球員幾釀衝突，英格蘭足總發言人稱會就此調查。阿仙奴領隊阿迪達讚揚麾下踢出鬥志，但拒談爭標，「我很享受目前位置，以今仗下半場表現出來的勇氣，加上發揮出最佳狀態，是可擊敗任何對手」。奠勝的沙卡也稱，擊敗利物浦引證球隊進步。
白禮頓24歲中場患遺傳心臟病掛靴
另外，白禮頓24歲贊比亞隊中場美維樸因有遺傳心臟病，昨宣布掛靴。他上季加盟這英超隊，今季首6場聯賽都有上陣。