紅軍敗走阿仙奴兼傷兩將 高普認情况不妙爭標無望

軒達臣馬加希斯衝突 英足總調查

阿仙奴憑加比爾馬天尼利開賽58秒開紀錄及半場前助攻予布卡約沙卡破網，加上沙卡下半場射入12碼梅開二度，在酋長球場以3：2挫有達雲紐尼斯及羅拔圖法明奴建功的利物浦，終止連續5次交手不勝，賽後9戰8勝24分居首，領先曼城1分；紅軍8仗2勝4和2負得10分跌至第10位，自2012/13年來近10年最差開季，追平上季聯賽僅2負的落敗場數。

高普賽後稱不同意12碼判決，認為打和是更合理賽果，惟承認3個失球均是失誤。利物浦將於周四凌晨歐聯作客格拉斯哥流浪，下周日英超主場大戰曼城。中堅華基爾雲迪積克承認接連落敗後，球隊現信心危機。

此外，紅軍隊長佐敦軒達臣完場前跟阿仙奴中堅加比爾馬加希斯爭執，致雙方多名球員幾釀衝突，英格蘭足總發言人稱會就此調查。阿仙奴領隊阿迪達讚揚麾下踢出鬥志，但拒談爭標，「我很享受目前位置，以今仗下半場表現出來的勇氣，加上發揮出最佳狀態，是可擊敗任何對手」。奠勝的沙卡也稱，擊敗利物浦引證球隊進步。

白禮頓24歲中場患遺傳心臟病掛靴

另外，白禮頓24歲贊比亞隊中場美維樸因有遺傳心臟病，昨宣布掛靴。他上季加盟這英超隊，今季首6場聯賽都有上陣。