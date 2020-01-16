開齋兼取球會賽700球 領曼聯割愛升第5 坦夏格信C朗續有進帳

曼聯中場卡斯米路昨首在英超正選，但他開賽5分鐘於後場被迫甩皮球，令愛華頓中場伊禾比遠射先開紀錄。「紅魔」於10分鐘後由兩名安東尼合力扳平，安東尼馬迪爾直線傳予安東尼馬菲奧斯殺入禁區挑射得手，這名22歲巴西國腳成首個首3場英超均建功的曼聯球員。復任正選的馬迪爾於29分鐘因傷退下火線，由C朗入替。卡斯米路完半場前將功補過，後場截球後直傳予C朗半單刀破網，為曼聯反超前。

C朗入球後像如釋重負，未有做出招牌慶祝動作，僅輕閉雙眼及雙手放在胸前，隊友安東尼即上前模仿其動作。拉舒福特於下半場尾段曾入球「詐糊」，被指手球在先。曼聯抵擋「拖肥」完場前高空攻勢後，維持2：1勝果。

輕閉雙眼慶祝如釋重負

花逾20年締創舉 C朗感激支持

C朗在上周歐霸作客奧摩尼亞屢失良機，到今季第8場英超才取聯賽首球，以及生涯第700個球會入球，分別在皇家馬德里450球、曼聯144球、祖雲達斯101球及士砵亭5球，用了20年零2天成球壇史上首人達此成就。C朗賽後在社交網發文感謝職球員和家人，將勝仗和入球獻給曼聯球迷，稱球隊朝正確方向又邁進一步。

坦夏格證馬迪爾觸傷背部

一眾曼聯球員賽後在更衣室大合照時，C朗手持一件印上「700」的曼聯球衣。多名紅魔隊友均送上祝福，般奴費南迪斯說：「他看似每周都會締造紀錄，一直努力爭取這入球，而球隊勝利對他來說最重要。」門將迪基亞稱，C朗最近一段時間做後備是過得不易，但昨仗證明對方仍是偉大球員。坦夏格相信C朗入球將陸續有來，「每個球員都需要信心，即使是世上最好球員，都要透過入球尋回門前觸覺。當取得入球後，自然接踵而來」。坦夏格又證實復出後3仗入3球兼獻助攻的馬迪爾是觸傷背部。另曼聯名宿布魯士昨被西布朗辭退，僅執教8個月，這支英冠球隊近8場不勝排尾三。